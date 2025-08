"Zelfs geen gesprek": ex-speler Zulte Waregem, Gent en Anderlecht spreekt over afscheid van STVV

Bruno Godeau trekt enkele dagen geleden als transfervrije speler naar SK Beveren. Daar tekende de 33-jarige centrale verdediger - die ook op linksachter overweg kan - een contract voor één seizoen, met optie op nog een tweede jaar.

Bruno Godeau genoot zijn jeugdopleiding voornamelijk bij RSC Anderlecht, maar hij maakte daarna nog veel moois mee. Bij Zulte Waregem werd hij bijna kampioen, daarna kwam hij uit voor Westerlo, Oostende, Moeskroen, Gent en STVV.

Veel ambities

Nu heeft hij met SK Beveren een ambitieuze club uit tweede klasse te strikken. En Godeau zelf heeft ook de nodige ambities. Hij is er alvast niet gekomen om uit te bollen, klinkt het.

Hij wil er spelen en er meer zijn dan alleen maar een mentor. Dat is ook een van de redenen waarom hij voor Beveren koos: doelstellingen bereiken en speelminuten maken. Ook al waren er ook andere aanbiedingen.

Manier waarop spijtig

"Ik heb veel aanbiedingen uit het buitenland gekregen. Maar ik wilde in België blijven voor mijn familie. Ik kon meer geld verdienen in het buitenland, maar er is meer in het leven. Mijn familie komt altijd op de eerste plaats", is hij eerlijk in Het Nieuwsblad.

Hij heeft al veel mooie momenten meegemaakt in zijn carrière, al was het einde bij STVV wel pijnlijk: "Met Wouter Vrancken heb ik geen contact gehad, zelfs geen gesprek. Dat is duidelijk. Hij rekende niet meer op mij. Dat is voetbal. Revanchegevoelens heb ik niet. Alleen de manier waarop was spijtig."