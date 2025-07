Ex-speler Anderlecht, Zulte Waregem en Gent heeft nieuwe uitdaging te strikken bij ambitieuze CPL-club

STVV nam twee maand geleden afscheid van een hele reeks spelers. Dat liet de club eind mei al weten op zijn officiële kanalen. Onder meer Bruno Godeau, Kahveh Zahiroleslam en Didier Lamkel Zé mochten andere oorden opzoeken. Eentje heeft nu een nieuwe club gevonden.

Bruno Godeau trekt als transfervrije speler naar SK Beveren. Daar tekende de 33-jarige centrale verdediger - die ook op linksachter overweg kan - een contract voor één seizoen, met optie op nog een tweede jaar.

Bruno Godeau genoot zijn jeugdopleiding voornamelijk bij RSC Anderlecht. In 2012 mocht hij met de A-kern mee op stage en begon hij mee te trainen met de hoofdmacht. Zulte Waregem zag wat in de centrale verdediger en trok hem aan op huurbasis.

Waar deed Godeau allemaal ervaring op?

Bij Essevee werd hij bijna kampioen, daarna kwam hij uit voor Westerlo, Oostende, Moeskroen, Gent en STVV. Nu heeft hij met SK Beveren een ambitieuze club uit tweede klasse te strikken.

WELKOM OP DE FREETHIEL, BRUNO!



SK Beveren verwelkomt met Bruno Godeau een ervaren verdediger op de Freethiel! De 33-jarige Belg, met een bijzonder rijke carrière in de Belgische Eerste Klasse, ondertekende bij geel-blauw een contract voor één seizoen met een optie op een extra… pic.twitter.com/wR6nSBoMHX — SK Beveren (@SKBeveren) July 28, 2025

"SK Beveren is bijzonder opgetogen om de ervaren centrale verdediger aan haar kern te kunnen toevoegen! Bruno Godeau zal aantreden met het nummer 31", klinkt het over de speler met meer dan 350 wedstrijden op het hoogste niveau op de teller.

Bob Peeters opgetogen

En ook Bob Peeters is opgetogen met de nieuwe deal: “Met Bruno Godeau halen we niet alleen een linksvoetige centrale verdediger met bewezen ervaring in het Belgische voetbal in huis, maar ook het type leider waarnaar we nog op zoek waren", klinkt het op de webstek van Beveren.

"Bruno kan een mentor zijn, zowel op als naast het veld. Hij brengt leiderschap, betrouwbaarheid en een no-nonsensementaliteit. Met vier centrale verdedigers in onze kern is onze defensieve as nu dubbel bezet."