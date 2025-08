Johan Boskamp is heel hard voor Anderlecht en spaart slechts één speler

RSC Anderlecht is al na de eerste ronde uitgeschakeld in de Europa League. De Brusselaars verloren van het Zweedse BK Häcken en dat zet kwaad bloed bij analist Johan Boskamp. De analist vindt het een afgang voor het Belgisch voetbal.

De negatieve spiraal maakt Boskamp triest. “Vroeger waren Europese tegenstanders bang voor Belgische clubs, zeker voor Anderlecht. Nu is zelfs een middenmoter uit Zweden te sterk. Onbegrijpelijk", zegt hij in HBvL.

Volgens Boskamp is het kwaliteitsniveau van de huidige kern gewoon te laag. “Als je naar deze ploeg kijkt, dan zit daar te weinig klasse in. Geen leiders, geen kerels die het verschil maken op zo’n Europese avond. En als je dan meteen uit Europa vliegt, dan weet je: het wordt opnieuw een seizoen van veel woorden, maar weinig daden.”

Toch is de Nederlander niet alleen maar negatief. Eén speler kon hem wél bekoren. “Nathan De Cat, dat is een jongen naar mijn hart", zegt Boskamp. “Na zijn eerste basisplaats begint hij meteen over de titel. Heerlijk, toch? Dat soort lefgozertjes heeft Anderlecht nodig. Jongens die opstaan en hun bek durven opentrekken.”

De jonge De Cat maakte indruk door zijn maturiteit en zijn brutale ambitie. “Als je zijn koppie ziet, dan zie je meteen dat het een boeffie is", grijnst Boskamp. “Zo eentje dat zich niks aantrekt van reputaties of verwachtingsdruk. Zulke gasten sleuren een ploeg mee, zeker als het moeilijk gaat.”

De teleurstelling is groot bij fans én analisten. Boskamp vat het scherp samen: “Anderlecht hoort niet in de eerste ronde uitgeschakeld te worden. Dat is geen Anderlecht-waardig niveau. Daar moeten ze zich op Neerpede ernstig zorgen over maken.”