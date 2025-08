Cercle Brugge kon hem verkopen voor 8 miljoen euro, nu willen ze in Nederland al van hem af

Feyenoord betaalde in de zomer van 2023 ruim 8 miljoen euro voor Ayase Ueda. De Japanse spits moest in De Kuip de opvolger worden van Santiago Gimenez, maar slaagde er nooit in om zijn stempel te drukken.

Ondanks zijn neus voor goals bij Cercle Brugge, kon hij de hoge verwachtingen in Rotterdam niet inlossen. Ueda kende in België een sterke periode. Bij Cercle Brugge scoorde hij in het seizoen 2022/2023 vijftien keer in de Jupiler Pro League. Zijn beweeglijkheid, scherpe afwerking en werkethiek vielen op, wat hem een recordtransfer naar Feyenoord opleverde. Maar in Nederland bleef het bij een handvol invalbeurten en amper doelpunten. De concurrentie in de spits werd deze zomer verder aangescherpt. Feyenoord haalde Casper Tengstedt over van Benfica en werkt aan de komst van El Bilal Touré, die bij Atalanta op een zijspoor zit. Touré zou op huurbasis komen, met een optie tot koop. Trainer Robin van Persie wil blijkbaar andere profielen voor de aanval. Interessant voor Belgische ploeg? Naast Ueda lijkt ook Julián Carranza afgeschreven. De Argentijn kwam vorig jaar gratis over van Philadelphia Union, maar kon zich net als Ueda niet in de basis knokken. Beiden mogen vertrekken, terwijl het jonge talent Stéphano Carrillo op uitleenbasis naar FC Dordrecht lijkt te trekken. Ueda zelf heeft nog een contract tot 2027, maar een vertrek lijkt de beste oplossing voor alle partijen. Een terugkeer naar België of een overstap naar een andere Europese middenmoter ligt voor de hand. Zijn marktwaarde blijft relatief hoog door zijn leeftijd (26) en scorend vermogen in het verleden.