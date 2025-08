Zulte Waregem kan opnieuw niet winnen: "Dit was een zure"

Zulte Waregem beleeft geen droomstart in de Jupiler Pro League. Na een gelijkspel tegen KV Mechelen volgde een pijnlijke 3-1 nederlaag tegen Westerlo. Claes wijst op een zwakke start als oorzaak van de nieuwe verliespartij.

Zulte Waregem begon niet op de gehoopte manier aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Na het nipte gelijkspel tegen KV Mechelen, volgde een 3-1 nederlaag tegen KVC Westerlo.

"Het was een zure", geeft middenvelder Thomas Claes toe na afloop. "We zijn gewoon te zwak gestart met die vroege tegengoal. Het was een signaal voor ons dat we niet goed wakker waren. Na het tweede tegendoelpunt hebben we de controle terug genomen."

Maar echt controle had Essevee eigenlijk niet. Er waren kansen langs beide kanten, maar Westerlo zat bijna heel de wedstrijd in een comfortabele positie.

"We speelden de eerste helft goed uit. Ook in de tweede helft konden we kansen creëren, het ging goed op en neer. Nu moeten we de knop omdraaien", gaat Claes verder. Hij ziet als grote oorzaak de slechte start.

"We wisten wat ons te wachten stond, en we wisten dat we sterk moesten starten. Om de een of andere reden is dat nu niet gebeurd. Het zal een les zijn voor volgende keer", besluit hij.

De promovendus had de eerste twee weken toch liever wat meer punten gepakt. Met een verplaatsing naar Anderlecht en een thuismatch tegen Club Brugge komen er nu twee topmatchen aan. Kan Essevee de rug rechten volgend weekend?