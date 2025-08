Analist heeft het wel gehad met Anderlecht: "Soms vraag ik me af of ik niet beter iets anders kan gaan doen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Analist Franky Van der Elst spaart zijn kritiek niet na de teleurstellende prestatie van Anderlecht in de Europa League-voorronde tegen BK Häcken. De voormalige Rode Duivel keek met stijgende frustratie naar het zwakke spel van paars-wit.

“Nerveus? Ja, van het slechte voetbal,” zegt hij in Het Nieuwsblad. “Soms vraag ik me echt af naar wat ik aan het kijken ben. Of ik niet beter iets anders kan gaan doen.” Van der Elst vergelijkt het met vorig seizoen, toen Anderlecht ook bijzonder stroef aan de campagne begon.

Clubs schermen volgens hem te makkelijk met het argument dat ze nog niet klaar zijn. “Maar wanneer zijn ze dan wél klaar? Vroeger begon het seizoen en moest je maar zorgen dat je er stond. Dat was de mentaliteit.”

Kredit is al op

De zorgen zijn volgens Van der Elst ook binnen de club voelbaar. “Zondag moeten ze naar Cercle Brugge, en daar zullen ze zeker nerveus aan de aftrap verschijnen. De fans hadden voor het seizoen al weinig krediet meer over.”

Dat Cercle vorig weekend nog zwak voor de dag kwam tegen Dender, doet volgens hem weinig ter zake. “Het blijft een lastige tegenstander. Een ploeg waar je nooit fijn tegen speelt, zeker niet als je zelf twijfelt.”

Het is duidelijk dat de druk bij Anderlecht snel toeneemt. “Er zal zondag met een vergrootglas gekeken worden naar wat ze brengen", besluit Van der Elst. Een nieuwe flater zou al vroeg in het seizoen voor crisisstemming kunnen zorgen.