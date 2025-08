'Dolberg hakt knoop door over toekomst na komst Bertaccini bij Anderlecht'

De komst van Adriano Bertaccini op Neerpede heeft ook gevolgen voor de andere aanvallers die RSC Anderlecht momenteel rijk is. Een van de cruciale vragen is wat Kasper Dolberg van zin is in zijn carrière. Een keuze lijkt nu gemaakt.

Kasper Dolberg werd de voorbije weken al meermaals gelinkt aan een mogelijk vertrek bij RSC Anderlecht. Nu de komst van Adriano Bertaccini definitief is, is het tijd om knopen door te hakken. Deen wil blijven in Anderlecht De Deen werd al meermaals gelinkt aan een mogelijk vertrek uit Brussel, maar zou nu alsnog hebben besloten om 'gewoon' op Anderlecht te blijven. Daartoe heeft hij volgens La Dernière Heure verschillende redenen voor. Met het WK 2026 dat om de hoek loert is speelzekerheid sowieso al van belang. WK 2026 als ultieme doel voor Dolberg? Dolberg wil met Denemarken naar het WK in de USA, Mexico en Canada. Dat moet gebeuren via een groep met Schotland, Griekenland en Wit-Rusland - een uitgelezen kans dus voor Dolberg & co. Dat de speler zich hier - net als zijn vrouw en twee kleine kinderen - opperbest voelt en heel graag in Brussel vertoeft, lijkt een extra doorslaggevend argument te zijn om er nog een jaartje Anderlecht bij te doen. En dus zal Dolberg meer dan waarschijnlijk niet vertrekken ... Tenzij er natuurlijk een niet te weigeren bod komt.





