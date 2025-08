'Royal Antwerp FC nadert akkoord met nieuwe middenvelder'

Royal Antwerp FC staat op het punt om Ryan Guilherme over te nemen op huurbasis van Fortaleza EC. Volgens Het Laatste Nieuws wordt er een aankoopoptie opgenomen in de overeenkomst.

De Braziliaan Ryan Guilherme staat volgens de krant dicht bij een overeenkomst met Royal Antwerp FC. Het gaat om een 22-jarige middenvelder.

Guilherme speelde in het afgelopen seizoen 34 wedstrijden voor Fortaleza EC, waarin hij zich profileerde als een controlerende middenvelder.

Nieuwe middenvelder voor Royal Antwerp FC

The Great Old zal Guilherme huren van de Braziliaanse club, maar laat in de deal wel een aankoopoptie opnemen. Hoeveel die bedraagt is niet duidelijk op dit moment, zo is te horen.

Guilherme beschikt momenteel over een marktwaarde van circa 0,7 miljoen euro volgens Transfermarkt. De onderhandelingen zouden zich in een eindfase bevinden .

Antwerp hoopt de deal de komende dagen officieel af te ronden. Op die manier kan Guilherme snel aansluiten bij de club nu de competitie al gestart is. The Great Old speelt zondag op bezoek bij KRC Genk zijn volgende wedstrijd.