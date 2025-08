'Jashari weigerde al bod van 45(!) miljoen euro: Verhaeghe gaat zich mengen in debatten'

Is het geduld van Club Brugge op in de soap rond Ardon Jashari? We mogen het alvast stilaan gaan denken. Bart Verhaeghe zou nu ook op de proppen komen in het dossier om een doorbraak te forceren.

Er is nog steeds geen deal tussen AC Milan en Club Brugge voor een transfer van Ardon Jashari. De Milanezen gaan maandag nog een keertje samenzitten en mogelijk afzien van de deal. Aan Brugse zijde komt er dan weer een overleg tussen Jashari en blauw-zwart. De Zwitser heeft al meermaals aangegeven dat hij wil vertrekken en absoluut ook naar Milaan wil. Milan, nel weekend previsto un incontro tra Jashari e il Brugge. Il giocatore vuole solo i rossoneri, che non hanno intenzione di alzare l'offerta da 33,5 milioni più bonus. Sullo svizzero ci sono club inglesi, il Leverkusen e un’offerta araba del Neom da 45 milioni — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 1, 2025 Mogelijke interesse van Chelsea of Bayer Leverkusen werd al afgewimpeld en ook een bod van 45 miljoen euro uit Saoedi-Arabië werd koudweg afgewimpeld door de middenvelder. Verhaeghe mee aan tafel Het sterkt Club Brugge in de gedachte dat ze wel degelijk de veertig miljoen kunnen krijgen die ze voor hem willen, want er zijn dus kapitaalkrachtige teams die zelfs nog verder willen gaan. Volgens Di Marzio is het Neom SC dat het verste wilde gaan voor hem. Bart Verhaeghe zou dit weekend mee aan tafel gaan zitten met Jashari om toch nog zo snel mogelijk tot een oplossing te komen waar iedereen zich goed kan bij voelen. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...