DONE DEAL - Anderlecht heeft gewezen Club-target te strikken: "Precies het profiel waar we naar op zoek waren"

Olivier Renard is er werk van aan het maken. Voor de tweede keer op 24 uur heeft hij een broodnodige versterking in huis gehaald voor RSC Anderlecht. Het jonge Turkse talent Yasin Özcan komt de rangen versterken.

De Turkse centrale verdediger Yasin Özcan (19) maakt de overstap naar RSCA. Hij wordt gehuurd voor 1 seizoen. Paars-wit bedong ook een aankoopoptie op de jonge speler, die twee jaar geleden nog op de radar stond van Club Brugge.

"Özcan is een centrale verdediger die overkomt van het Engelse Premier League team Aston Villa. Yasin begon als kind te voetballen voor İl Özel İdaresispor en via Karadolap Gençlikspor kwam hij in 2018 in de academie van Kasımpaşa terecht."

Hoş geldin, Yasin. 🟣⚪ The young Turkish defender joins Sporting on loan from Aston Villa. pic.twitter.com/M0Qzj2hhax — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 2, 2025

"Bij deze Turkse Super League club tekende Özcan op 16 jarige leeftijd ook zijn eerste profcontract in de zomer 2022, met daaropvolgend ook zijn debuut in het eerste elftal. Yasin speelde in totaal 94 wedstrijd in de hoofdmacht van Kasımpaşa."

Ideale profiel

"Hij scoorde zijn eerste doelpunt in 2023, en werd daarmee de jongste doelpuntenmaker dat seizoen in de Turkse Super League. Deze zomer verhuisde Yasin naar Aston Villa, dat hem overnam van Kasımpaşa", aldus RSC Anderlecht op haar webstek.

Olivier Renard is een gelukkig man en reageerde ook meteen: “Yasin Özcan is een linksvoetige centrale verdediger, die ook als linksachter kan spelen. Het is precies het profiel waar we naar op zoek waren. Hij beschikt al over ruime ervaring in de Turkse Super League en zal extra concurrentie brengen in het verdedigende compartiment.”