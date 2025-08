Boskamp en Leekens zien het somber in voor deze twee Belgische topclubs: "Helemaal niks"

Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League zou wel eens bijzonder spannend kunnen worden opnieuw. Union, Club Brugge en Genk worden opnieuw naar voren geschoven als titelkandidaten, maar wie haalt ook de Champions' Play-offs?

Vorig seizoen haalden Union, Club Brugge, Genk, Anderlecht, Antwerp en KAA Gent de top-6 en dus de Champions’ Play-offs. De kans dat zij alle zes opnieuw de top-6 halen is op zich niet onrealistisch.

Voorbehoud bij Antwerp en Gent

Toch uiten de analisten en kenners het nodige voorbehoud. “Ik vrees voor Gent. Te weinig middelen. En Antwerp bij de beste zes, geloof je dat echt man? Die hebben helemaal niks man en nu is die Hairemans ook nog geblesseerd”, aldus Johan Boskamp in De Zondag.

Daarin bijgetreden door Georges Leekens. Gent is voor hem een leuke club in een leuke stad, maar misschien met de weinig middelen voor de top-6 en zonder dragende spelers die ze hebben aangetrokken.

Wie wordt de verrassing?

“Ik merk nog te weinig spelers met echte honger bij Gent, zoals Union en Club Brugge die wél hebben. En van Antwerp ben ik ook niet zo zeker. Daar moet echt een nieuw elftal worden gebouwd en ze missen een kapstok zoals Heynen of Vanaken.”

Beide analisten verwachten dan ook een verrassing in de top-6. Charleroi of Standard? Het zou zomaar kunnen. De komende weken en maanden zal meer duidelijk worden, want er is natuurlijk nog enkele weken de kans om transfers te doen.