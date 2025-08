Thibo Somers zegt wat het grote verschil maakt tussen hem en Denis Odoi

Thibo Somers tekende deze zomer voor Royal Antwerp FC. Het is absoluut zijn bedoeling zich te settelen in de regio.

Thibo Somers maakte de overstap van Cercle Brugge naar Royal Antwerp FC. Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging op een hoger niveau en hoopt die bij The Great Old te vinden.

Somers heeft ook een goede les geleerd uit wat Denis Odoi overkwam bij Antwerp. Die liet zijn contract ontbinden omdat hij de lange autoritten richting West-Vlaanderen beu was.

Thibo Somers verhuist naar het Antwerpse

Odoi woont aan de zee en al het verkeer woog te zwaar door. Die fout zal Somers, die West-Vlaming is, niet maken, zo vertelt hij heel erg duidelijk in een gesprek met Gazet van Antwerpen. “Ik ben volop op zoek naar iets hier in de buurt”, laat Somers meteen weten. “Zo kan ik hier investeren in mijn carrière.”

Somers heeft grote ambities bij Antwerp. Hij wil naar de Champions’ Play-offs, maar dit jaar wel een Europees ticket pakken voor The Great Old.

“Ik wil zelf Europees voetbal meemaken op de Bosuil. Vorig jaar mocht ik met Cercle voor het eerst in mijn carrière proeven van Europees voetbal in de Conference League. Dat smaakte absoluut naar meer. En ook in de beker wil ik ver geraken”, besluit hij.