Zulte Waregem pakt 1 op 6 in seizoensbegin: dit heeft coach Sven Vandenbroeck te zeggen

Zulte Waregem verloor zaterdag met 3-1 in de Kempen. Westerlo stond na een dikke 10 minuten spelen al 2-0 op voorsprong. Sven Vandenbroeck weet dat zijn ploeg een volledige wedstrijd achter de feiten aanliep.

Zulte Waregem blijft met een 1 op 6 achter na twee speeldagen. Essevee verloor zaterdagnamiddag met 3-1 op het veld van KVC Westerlo. Na minder dan een minuut spelen stonden de bezoekers al op achterstand.

Na 10 minuten was de stand al 2-0. "Je kan veel analyseren, maar je kan ook gewoon terug naar eerste kwartier", zegt trainer Sven Vandenbroeck na afloop. "Als promovendus hadden we de intentie om er, net zoals vorige week, een goede match van te maken. Alleen liepen we meteen achter de feiten aan, vanaf minuut één."

Essevee bleef wel proberen, maar kon niet genoeg brengen aan de bal. Beide ploegen hadden heel wat mogelijkheden, maar weinig écht grote kansen. "Nadien kwamen we nog wel meer in de match. Maar we misten echte power, zowel op defensief als offensief vlak, om écht terug te komen in de wedstrijd", merkt Vandenbroeck op.

Tien minuten voor het einde ging de coach vol voor de aanval. Alleen volgde de doodsteek niet veel later. "Op het einde wilden we nog met twee spitsen gaan spelen, maar een minuut later kregen we opnieuw een tegendoelpunt. Dat brak opnieuw het momentum."

"Zo heb je heel de wedstrijd het gevoel dat je meevoetbalt, maar eigenlijk hebben we heel de wedstrijd achter de feiten aangelopen", besluit hij. Volgend weekend volgt de uitwedstrijd tegen Anderlecht. Vandenbroeck zal het vooral achteraan beter in orde moeten krijgen.