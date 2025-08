Er vielen nog harde woorden: hoe Colin Coosemans iedereen op scherp zette bij Anderlecht

In een frustrerende Europese avond voor Anderlecht tegen BK Häcken stak één speler zijn nek uit: Colin Coosemans. De doelman en aanvoerder liet zich opvallend horen, zowel op als naast het veld. Tijdens de eerste helft maakte hij zich zichtbaar kwaad op zijn ploegmaats én op coach Besnik Hasi.

Op het halfuur snelde Coosemans bij een corner tot aan de middencirkel om zijn frustratie te uiten. Volgens hem liep het compleet fout in de opbouw en kregen de middenvelders nauwelijks de bal. Een hevige woordenwisseling met Hasi volgde, zichtbaar voor iedereen in de Bravida Arena. De coach probeerde het gesprek af te kappen, maar het moment typeerde de onrust bij paars-wit.

In de kleedkamer hield het daar niet op. Coosemans spaarde zijn woorden niet en zou zijn ploegmaats stevig hebben aangepakt. De kapitein, die doorgaans als rustig en berekend bekendstaat, voelde zich genoodzaakt om op tafel te kloppen. Hij is een van de weinigen in de spelersgroep die zo'n leidersrol op zich neemt.

Coach Hasi bevestigde na afloop dat Coosemans inhoudelijk een punt had. “Hij zei dat de middenvelders te weinig aan de bal kwamen, waardoor hij telkens de lange bal moest trappen. En hij heeft gelijk. Er moest meer bewogen worden, het tempo lag te laag.” Toch leek er een duidelijke meningsverschil over aanpak en timing.

Coosemans neemt verantwoordelijkheid

De uitbarsting van Coosemans past in het bredere plaatje van een Anderlecht dat worstelt met zijn spel en identiteit. De kapitein ziet dat er veel beter kan en wil verantwoordelijkheid nemen, ook al zorgt dat voor spanning met de technische staf. Zo’n momenten zeggen veel over wie het écht aanbelangt.

Voor Coosemans is zijn rol duidelijk: zwijgen is geen optie als de ploeg in de problemen zit. Of zijn woorden iets in beweging brengen, zal moeten blijken in de komende matchen. Maar één ding is zeker: de kapitein is niet van plan om lijdzaam toe te kijken.