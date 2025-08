📷 '2,5 miljoen euro op tafel: Cercle lijkt geen neen te zeggen tegen vertrek sterkhouder'

Cercle Brugge wil dit seizoen beter doen dan het moeilijke jaar dat het achter de rug heeft. Toch is het uitkijken of het snel een solide ploeg op de been kan brengen. Dan mogen er niet al te veel spelers meer vertrekken.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Toulouse FC een officieel bod van 2,5 miljoen euro uitgebracht op middenvelder Abu Francis. Cercle Brugge voert gesprekken over een mogelijke overstap van de Ghanees. Toulouse FC, actief in de Ligue 1, is vastberaden om zijn middenveld te versterken met de komst van Abu Francis. Het aanbod van de Franse club is aantrekkelijk voor de Vereniging. De marktwaarde van Francis ligt volgens Transfermarkt op 1,8 miljoen euro. Hij ligt in het Jan Breydelstadion nog een jaar onder contract, al is er ook een cluboptie voor nog een extra seizoen. Trekt Abu Francis naar Ligue 1? Cercle Brugge moet nu afwegen of het sportieve verlies opweegt tegen de financiële winst. De club heeft tot dusver geen formeel tegenbod gedaan, maar de gesprekken tussen beide partijen zijn gaande. In het voorbije seizoen kwam Francis 31 keer in actie voor Cercle Brugge. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en vier assists. Wellicht volgt er snel meer duidelijkheid 🟣🇬🇭 EXCLUSIF : Le Toulouse Football Club à fond sur Abu Francis!



