📷 'Oplossing in de maak voor El Khannouss: dit wordt zijn nieuwe maandloon'

Volgens Africafoot heeft Leeds United een concreet voorstel gedaan om Bilal El Khannouss over te nemen. De Engelse club biedt de Marokkaanse middenvelder een jaarsalaris van 3 miljoen euro.

Leeds United, dat momenteel uitkomt in de Championship, heeft ambitieuze plannen om terug te keren naar de Premier League. In dat kader zoekt de club naar jonge, technisch vaardige spelers met groeipotentieel.

Bilal El Khannouss, nog altijd maar amper 21 jaar oud, past perfect in dit profiel. De club ziet in hem een spelmaker die het middenveld direct kan versterken. Leeds wil de clausule van 28,8 miljoen euro in zijn contract lichten en 3 miljoen jaarloon aan de Marokkaan geven.

Concurrentie op de transfermarkt

Hoewel Al Ahli eerder een bod van 25 miljoen dollar uitbracht, wees El Khannouss een overstap naar de Saudi Pro League af. Hij verkiest een sportieve toekomst in Europa.

Naast Leeds United tonen ook Bayer Leverkusen, Arsenal, Lazio Roma en RB Leipzig interesse, maar geen van deze clubs heeft tot nu toe een even concreet voorstel gedaan.

Sinds zijn overstap naar Leicester City in augustus 2024 heeft El Khannouss. Hij ligt nog tot juni 2028 onder contract bij Leicester, maar kijkt vooral uit naar de Afrika Cup en het WK met Marokko.