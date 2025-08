Johan Boskamp ziet de bui al hangen voor Besnik Hasi: "Gezeik gaat beginnen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht verloor donderdagavond na strafschoppen in de Europa League. De uitschakeling kwam bijzonder hard aan bij paarswit en de kop van Hasi zou snel kunnen rollen.

De troepen van trainer Besnik Hasi moet nu proberen via de voorrondes van de Conference League toch nog voor Europees voetbal te zorgen dit seizoen. Daarin is Tiraspol de volgende tegenstander.

Johan Boskamp zag het allemaal gebeuren en heeft nu al te doen met zijn goede vriend Besnik Hasi. Want het kan snel gaan in het voetbal, dat weet iedereen.

Kop van Besnik Hasi kan snel rollen

“Het is klote voor hem. Als ze nu nog een of twee keer verliezen, dan gaat het gezeik weer beginnen”, vertelt de Nederlandse analist aan Het Belang van Limburg.

Winnen is de boodschap dus voor Hasi. “Als coach ben je toch altijd de gebeten hond. De enige manier om dat te vermijden is door resultaten neer te zetten.”

Morgen is Cercle Brugge de tegenstander in de Jupiler Pro League. Donderdag volgt dan al het eerste duel tegen Sheriff Tiraspol in de Conference League-voorrondes.