Terugkeer Ito naar Genk gaat een slachtoffer maken in de kern, Fink gaf al een hint

Racing Genk staat op het punt om een oude bekende terug naar de Cegeka Arena te halen. Junya Ito, die in 2022 naar het Franse Stade Reims trok, zou dichtbij een terugkeer naar Limburg staan. Na de degradatie van Reims zoekt de Japanse flankspeler een nieuwe uitdaging, en Genk lonkt met open armen.

Volgens verschillende bronnen zijn Ito en Genk het al grotendeels eens over de persoonlijke voorwaarden. De gesprekken tussen beide clubs lopen nog, maar er heerst optimisme dat de transfer afgerond raakt. Coach Thorsten Fink mag zich zo opmaken voor de komst van een extra wapen in de aanval.

Maar de terugkeer van Ito betekent niet voor iedereen goed nieuws. Vooral Luca Oyen lijkt het grootste slachtoffer van de extra concurrentie te worden. Het Genkse jeugdproduct knokte zich na zware blessures weer naar fitheid en blonk uit in enkele oefenwedstrijden, maar zat afgelopen weekend al niet in de selectie.

Perspectief

De timing van Ito’s komst zet de situatie van Oyen in een ander daglicht. Hoewel Fink erkent dat Oyen over veel talent beschikt, is speelgelegenheid essentieel. “Voor Luca is het belangrijk om minuten te maken", klonk het. “Hij moet bekijken welk perspectief hij hier nog heeft, zeker als er nog een flankspeler bij komt.”

Een uitleenbeurt lijkt dan ook de meest logische piste. Op zijn leeftijd – Oyen wordt binnenkort 22 – telt speelritme zwaarder dan ooit, en dat zal bij Genk steeds moeilijker te vinden zijn.

In de komende weken wordt er naar een oplossing gezocht. De transferperiode is immers nog lang. Eén ding lijkt zeker: met Ito’s terugkeer schuift hij ongewild weer een rij achteruit in de pikorde.