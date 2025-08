David Hubert laat nieuwe wind door OH Leuven waaien en vond puntenverlies tegen Charleroi "interessant"

OH Leuven begon zijn seizoen met een pijnlijk laat puntenverlies tegen Charleroi: 2-2. Op speeldag twee volgt er met Union SG meteen al een eerste wedstrijd tegen een topclub. David Hubert wil graag stunten in Brussel en heeft er deze week alles aan gedaan om dat waar te maken.

De openingsspeeldag leek een leuke overwinning op te gaan leveren voor OH Leuven, maar in de absolute slotfase liep het nog helemaal uit de klauwen. Charleroi kwam nog gelijk tot 2-2, pijnlijk puntenverlies voor de Leuvenaars.

Nieuwe wind

Het werd deze week dus ook wat oplapwerk op het mentale vlak voor David Hubert in de buurt van Den Dreef. Met op speeldag twee een zware uitwedstrijd tegen Union SG voor de boeg is er gesproken met de kern.

David Hubert heeft op alle vlak voor een strakkere aanpak gezorgd, waardoor er echt wel een nieuwe wind door het King Power waait. Nu dat ook nog omzetten in resultaten op het veld?

Iedereen moet er iets uit leren

"Ik had het gevoel dat de groep twijfelde, meer schrik had om het uit handen te geven dan de overtuiging om het over de streep te trekken. We hadden daar veel meer matuur in moeten zijn, de situatie hoger op het veld moeten doodmaken", aldus David Hubert bij Het Nieuwsblad.

De coach vond het op zich wel interessant om zijn ploeg bezig te zien in het slot, om er iets uit te leren. En deze week werd er ook over gepraat. "Ik wil niet wijzen naar individuen, iedereen moet er iets uit leren. Je moet een omgeving creëren waarin je elkaar op goede en minder goede dingen kunt wijzen.”