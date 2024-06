Marc Degryse zegt met welke defensie Tedesco vandaag moet spelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels openen vanmiddag hun EK in Duitsland. Al heeft bondscoach Domenico Tedesco wel de nodige zorgen voor het duel met Slovakije.

De Rode Duivels spelen om 18 uur hun eerste groepswedstrijd van Euro 2024. Ook nu weer blijft de verdediging het grootste zorgenkind van de nationale ploeg.

Bondscoach Domenico Tedesco zei dat Arthur Theate en Jan Vertonghen zeker de selectie haalden en hoopte dat dit ook wel zal lukken voor Axel Witsel, maar Marc Degryse zou geen van hen drie laten starten tegen Slovakije.

“Ik heb gekozen voor een ploeg die fit is en die - wat mij betreft - alles heel simpel houdt. Ik hou van duidelijkheid, je moet de zaken niet te ingewikkeld maken. Witsel is niet fit genoeg om op de bank te zitten en Theate en Vertonghen zijn wat mij betreft niet klaar om aan de wedstrijd te beginnen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Degryse vindt dan ook dat Tedesco het vertrouwen moet geven aan de verdedigers die op dit moment wel helemaal fit zijn. “Van rechts naar links betekent dat Castagne, Debast, Faes en De Cuyper in de viermansdefensie.”

“Allemaal op hun voet én op hun positie. Ik vond het tegen Luxemburg een beetje raar dat Meunier op links stond, tegen zijn voet. Terwijl De Cuyper het goed had gedaan tegen Montenegro”, besluit Degryse.