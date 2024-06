Average Rob is héél optimistisch: "De mensen gaan niet weten wat hen overkomt"

Supporter nummer 1, Average Rob, is in Frankfurt. Hij gaf er een dj-set ten beste voor de Belgische fans. Het YouTube-fenomeen maakte ook even tijd om met ons te praten. En hij heeft héél hoge verwachtingen voor de Rode Duivels.

Brandon Morren vanuit Frankfurt

De match van vandaag wordt volgens hem een hapje. Slowakije zal ons niet kunnen verontrusten. "Ik denk dat we 4-1 gaan winnen. Ik voel hem wel. Het is een ploeg waar we zeker iets tegen kunnen doen. En een goeie eerste match zal de motivatie en het zelfvertrouwen enkel laten stijgen", aldus de man achter het supporterslied 'On met La Patate'.

Geboren Robert Van Impe heeft 'Average Rob' grote bekendheid verworven in Vlaanderen. Hij is een sportfan 'avant la lettre'. En een grote optimist. "Ik denk echt dat we het EK gaan winnen. We hebben superveel talent, we zijn super aanvallend... Veel aanvallender dan vroeger."

"Ik denk dat de mensen niet gaan weten wat hun overkomt", lachte hij. "Ik ga de mensen hier nu nog wat opjutten met een dj-set, daarna naar de match en afhankelijk van de sfeer zien we wel wat er na de match gebeurt. Maar ik denk dat het goed zal zitten."

Average Rob heeft ook enkele jongens die hij speciaal in het oog zal houden en waar hij veel van verwacht. "Ik denk dat Doku heel hard gaat gaan. Maar ook Bakayoko, Openda, Debast... Alle jonge jongens gaan shinen."

"En dat in ondersteuning van De Bruyne en Trossard, die een heel sterke basis gaan vormen. Ik herhaal: ik geloof echt dat we het toernooi gaan winnen. We hebben alles in huis om het te doen."