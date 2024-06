Analist zet stevige rem op superlatieven voor Bart Verbruggen: "Totaal onvoldoende"

Doelman Bart Verbruggen is de nummer één in doel bij Oranje. De keeper kreeg na de eerste match van Nederland enorm veel lof.

Bondscoach Ronald Koeman wachtte lang met het bekendmaken van wie de Nederlandse nummer één onder de lat zou worden op het EK. Uiteindelijk viel de keuze op Bart Verbruggen, de ex-doelman van RSC Anderlecht.

Het enthousiasme over Verbruggen na de eerste groepswedstrijd op het EK was bijzonder groot, maar analist Johan Derksen vindt dat allemaal niet nodig en zelfs overdreven. Hij stelt serieuze vraagtekens bij Verbruggen.

“Het is een aardige keeper op de lijn, maar bij Brighton is iedere voorzet, corner of vrije trap paniek, want hij blijft altijd op de doellijn staan”, zegt Derksen bij Vandaag Inside Oranje. “Bij Brighton heb je nog verdedigers die bijna alle kopduels winnen, maar als hier de tegenstander een bal op het achterhoofd krijgt vanaf de vijfmeterlijn, dan ben je op de lijn geklopt.”

Nederland had het niet onder de markt tegen Polen. Die wedstrijd heeft volgens Derkens aan de tegenstanders duidelijk gemaakt dat Verbruggen met bepaalde acties heel erg kwetsbaar is. “Die man is totaal onvoldoende voor zijn goal en met hoge voorzetten. Dat wordt als je dadelijk tegen bijvoorbeeld Britse teams komt een probleem.”

Volgens Derkens moet Verbruggen het eerste doelpunt van de wedstrijd tegen Polen op zijn rekening zetten. “Die keepers willen allemaal meevoetballen, waar ik al heel nerveus van word, maar het zijn allemaal Pim Doesburgjes geworden: ze blijven allemaal op de lijn staan, ze zijn te schijterig om eruit te komen.”