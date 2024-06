Silvio Proto ziet ex-speler van Anderlecht uitblinken op het EK en kan ogen amper geloven: "Hij is de eerste!"

Silvio Proto heeft zelf als ex-speler een mooie periode gekend bij Anderlecht. Op het EK is één van zijn opvolgers onder de lat bij paars-wit actief.

Ondertussen is hij ook alweer in Brussel vertrokken, maar Bart Verbruggen maakte in onze hoofdstad van meet af aan een enorme indruk. Dit supertalent blijft het ook na zijn vertrek bij paars-wit voortreffelijk doen. Ronald Koeman heeft hem zelfs gebombardeerd tot eerste doelman van Oranje op het EK in Duitsland.

En hoewel het alarm vooral afging aan de andere kant, heeft Bart Verbruggen in de interland tegen Polen zelf ook meermaals de meubelen moeten redden. Onder meer met een straffe reflex in de slotminuten. Zo hield Verbruggen de 1-2-score op het bord en zorgde hij er mee voor dat Nederland de drie punten pakte.

© photonews

Na het bekijken van die wedstrijd is Silvio Proto danig onder de indruk. Vooral gezien de nog altijd bijzonder jonge leeftijd van de Oranje-doelman. "Bart Verbruggen op zijn 21 jaar... Wat een maturiteit! Wat een zekerheid!" Proto gaat helemaal los op zijn X-account met niets dan lovende woorden voor Verbruggen.

Bart Verbruggen 21 ans... quelle maturité! quelle assurance ! Premier gardien de l'euro qui prend des points pour son équipe !— Silvio Proto (@Silvio_Proto1) June 16, 2024

"Hij is de eerste doelman die op het EK punten pakt voor zijn ploeg!" In elk geval is het voor de doelmannen wel een uitdaging om hun keeperswerk te laten nazinderen, want tot dusver zijn er in elke wedstrijd steeds doelpunten gevallen. Het lijkt dus allerminst een saai EK te gaan worden.