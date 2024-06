Amper 16 spelers voor Kuyt op eerste training Beerschot: "Ik kan me inbeelden wat je denkt"

Beerschot begon vandaag aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Voor de eerste training daagden maar 16 spelers op, waarvan 2 beloften.

Trainer Dirk Kuyt verwelkomde amper 16 spelers op zijn eerste training van het seizoen, als voorbereiding op de start van het seizoen in de Jupiler Pro League.

Er zijn voorlopig nog geen inkomende transfers, maar Kuyt panikeert nog niet. “Over de fysieke testen ben ik alleszins tevreden”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Nu moeten we ons goed voorbereiden en tonen dat we in eerste klasse thuishoren. Van 1B naar 1A, dat is bijna een competitie overslaan qua niveau. Maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Zestien spelers waren er present volgens de krant: Ryan Sanusi, Hervé Matthys, Thibaud Verlinden, Tom Reyners, Derrick Tshimanga, Marco Weymans, Simion Michez, Apostolos Konstantopoulos, Axl Van Himbeeck, Félix Nzouango, Welat Cagro, Charly Keita, Cheick Thiam, Davor Matijas, Thibo Van den Branden en Nolan Bailly.

“Ik kan me wel inbeelden dat je denkt: oei, zestien spelers, dat is toch wat weinig. Maar wij kennen het totaalplaatje en hoeven ons helemaal geen zorgen te maken. De bedoeling is om toe te werken naar een kern van minstens 24 kwaliteitsvolle spelers.”

Het plan ligt volgens Kuyt helemaal klaar. “Er is dagelijks contact met United World, ook over de samenstelling van de spelerskern”, legt Kuyt uit. “Het is misschien nog niet heel zichtbaar, maar achter de schermen is er veel aan het veranderen in positieve zin.”