'Officieel bod binnen: Derde vertrekker bij STVV lijkt een feit'

Bij STVV gaat de leegloop onverminderd verder. Er lijkt een derde vertrekker bij de Kanaries bekend te zijn.

STVV zag trainer Thorsten Fink naar KRC Genk vertrekken, waarna ook Matte Smets en Jarne Steuckers ervoor kozen om de ploeg te verlaten.

Ondertussen lijkt er ook schot te komen in de zaak van een derde vertrekker. Volgens Het Belang van Limburg is er een officieel bod bij STVV binnengelopen op Eric Bocat. Het voorstel zou afkomstig zijn van een buitenlandse club.

De Fransman heeft al een tijdje aangegeven dat hij wil vertrekken op Stayen en dat lijkt nu ook werkelijkheid te worden. Beide clubs zouden snel een overeenkomst kunnen vinden over een transfer, zo klinkt het.

STVV is ook goed voorbereid op het vertrek van Bocat. De club heeft met Ryoya Ogawa al een vervanger binnen. Dat de deal nakende is, wordt ook duidelijk door het feit dat de Fransman vandaag niet aanwezig is op de eerste training van STVV.

De nieuwe coach Lattanzio mist Bocat, officieel kreeg die laatste een dagje extra verlof “om persoonlijke redenen”, zo is bij de club te horen. Het wordt trouwens een drukke dag vandaag voor de nieuwe trainer van de Kanaries. Hij wordt officieel voorgesteld, leidt zijn eerste training en trekt ook nog naar een fanevent.