'Club Brugge heeft te maken met stevige concurrentie voor transfertarget om Skov Olsen en Nusa mee te vervangen'

Het is maar de vraag of Skov Olsen en Nusa volgend seizoen nog bij Club Brugge zullen voetballen. Om klaar te zijn bij een eventueel vertrek van één van deze spelers speurt Club de markt af.

Volgens het Portugese Record is Club Brugge bij zijn zoektocht naar potentiële aanwinsten uitgekomen bij Mohamed Elbachir Belloumi. Deze 22-jarige Algerijn is dit seizoen in Portugal bij Farense ontbolsterd. Zijn zeven doelpunten en vier assists zijn behoorlijke cijfers, aangezien zijn ploeg toch in de middenmoot kampeert.

Met uitzondering van de positie van diepe spits kan Belloumi op elke plek in het aanvallend compartiment ingezet worden, al is hij vooral een rechtsbuiten. Club Brugge heeft hem niet zomaar voor het oppikken, integendeel. Ook de Franse clubs Marseille en Lyon en het Italiaanse Parma worden met hem in verband gebracht.

Transfertarget Club heeft contract tot 2027

Bovendien ligt Belloumi nog onder contract bij Farense tot 2027. Er moet dus boter bij de vis komen. Er staat ook een clausule in zijn contract waardoor hij voor een prijs van 15 miljoen euro zeker kan vertrekken. Wellicht zal er toch niet zo diep in de buidel voor hem getast moeten worden. Transfermarkt schat zijn waarde op 4 miljoen euro.

Het is in elk geval wel duidelijk dat Club Brugge komend seizoen zeker op de flanken sterk wil blijven staan. Met Aravena is er nog zo'n winger met een gelijkaardig profiel aan Club gelinkt. Voor een meer verdedigende positie zou het dan weer denken aan Ryan Flamingo.