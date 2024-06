Paul Van Himst legt uit waarom je de eerste wedstrijd op het EK best wint

De Rode Duivels spelen in de vooravond tegen Slovakije. Een wedstrijd die je volgens Paul Van Himst best wint.

Slovakije is de eerste tegenstander van de Rode Duivels op het EK. Dat het geen walk-over wordt, daar lijkt iedereen het over eens, maar de drie punten pakken is eigenlijk een must tegen een tegenstander van dit kaliber.

Al loert het gevaar van alle kanten, zo beseft ook Paul Van Himst die terugdenkt aan het WK van 1994. Toen wonnen de Rode Duivels in de groepsfase tegen Marokko en Nederland, maar gingen in de laatste groepsmatch onderuit tegen Saoedi-Arabië.

De Belgen waren maar derde en gingen er in de achtste finales uit tegen Duitsland. “Als je na twee wedstrijden al geplaatst bent, bestaat het gevaar dat de groep begint te ontspannen en je tegen de muur loopt. Dat is wat wij toen voorhadden”, vertelt Van Himst aan De Zondag.

Toch is het volgens hem hoe dan ook beter dat je de eerste wedstrijd winnend weet af te sluiten. “Voor het vertrouwen en de stemming in de groep. Draait het minder goed, dan zijn er jongens die niet spelen die vinden dat ze wel moeten spelen en als de ene achter ’t gat van de ander begint te babbelen, kun je wrijvingen krijgen.”

En ook van buitenaf verhoogt de druk dan, wat niet bepaald goed is voor de ploeg. “Ook de pers begint dan zijn rol te spelen: Waarom speelt die niet en die wel? En waarom drie verdedigers en geen vier …?”