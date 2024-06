Club Brugge zal bang moeten wachten op nieuws over één van zijn sterkhouders

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Moet Club Brugge zich zorgen maken om één van zijn sterkhouders? Het is wachten op nieuws, veel meer zal blauw-zwart ook niet kunnen doen.

Bij Club Brugge kunnen ze nog wat nagenieten van hun remonte die resulteerde in de landstitel, maar zullen ze toch ook met argusogen de ontwikkelingen op het EK volgen. Van wat ze vandaag gezien hebben, zullen ze niet heel vrolijk zijn geworden. Er was immers een opvallend moment met Michal Skoras in een hoofdrol.

Skoras was bij Polen één van de bankzitters tijdens de ontmoeting met Nederland. In de tweede helft liet zijn bondscoach hem wel aan de zijlijn opwarmen. Nog voor er eventueel overwogen kon worden om hem in te brengen, greep Skoras plots naar zijn knie. De uitlating op zijn gezicht sprak bovendien ook boekdelen.

© photonews

Skoras moest zelfs even zijn linkerhand op de grond zetten om op te kunnen steunen. Wellicht heeft hij tijdens de opwarming een verkeerde beweging gemaakt. Het zou zonde zijn om op deze manier een knieblessure op te lopen, zeker als de aard van de blessure vrij ernstig moest zijn. Het is voorlopig wachten op een update.