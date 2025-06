Er was nog een grotere verrassing dan het gelijkspel van de Rode Duivels: "Dit is onacceptabel"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Verrassender dan het gelijkspel van de Rode Duivels, verloor Italië zwaar tegen Noorwegen. Doelman Gianluigi Donnarumma was er niet over te spreken.

Het kwam als een grote verrassing dat de Rode Duivels gelijkspeelden tegen Noord-Macedonië, niemand had het zien aankomen. Maar er was nog een resultaat dat veel monden deed openvallen.

Zo ging Italië met 3-0 de boot in tegen Noorwegen bij hun WK-kwalificatiewedstrijd. Na een kwartier scoorde Sorloth (ex-KAA Gent) de openingstreffer al. Het beterde nadien niet voor de Italianen.

Antonio Nusa scoorde een pareltje en Erling Haaland zette de eindstand vast door vlak voor rust de 3-0 binnen te werken. Italië kon zich de voorbije twee WK's niet plaatsen. Groepwinnaar worden in de poule zal nu sowieso al moeilijk worden.

Doelman Gianluigi Donnarumma windt er geen doekjes om. "Deze nederlaag is onacceptabel", begon hij. "Ik kan niet uitleggen wat er is gebeurd."

"Dit verdienen onze fans niet. De enige reden waarom ik hier zit, is omdat ik respect heb voor de media. Maar nu moeten we eens goed in de spiegel gaan kijken", besluit de keeper van PSG, die onlangs de Champions League won.