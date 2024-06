Hein Vanhaezebrouck snapt helemaal niets van keuze van bondscoach Tedesco en laat dat duidelijk merken

De Rode Duivels reizen woensdag naar Duitsland voor het EK. Op 17 juni start hun tornooi, al zijn er momenteel toch nog wat onzekerheden.

Het EK in Duitsland zal vrijdag op gang worden getrapt door het gastland dat het opneemt tegen Schotland. Voor België begint het echte werk pas op 17 juni, dan volgt het duel tegen Slowakije.

Toch zijn er nog wat onzekerheden. Thomas Meunier reist op woensdag bijvoorbeeld niet mee naar Duitsland, terwijl Arthur Theate en Jan Vertonghen nog in de lappenmand zitten.

Dan maar met 24 spelers op het vliegtuig. Een keuze van bondscoach Domenico Tedesco waar Hein Vanhaezebrouck maar weinig van begrijpt.

"Het feit dat er nu nog geen extra verdediger bij de selectie genomen is, snap ik echt niet", begint hij bij Sporza. "Dit is toch tegen de moderne evolutie van het voetbal in? Iedereen wil bredere selecties, maar wij blijven vasthouden aan maar 24 spelers - die niet eens allemaal fit zijn."

"Ik heb naar redenen gezocht waarom Tedesco dat zou doen, maar heb ze niet gevonden. Het enige dat ik kan bedenken, is dat hij veel vertrouwen heeft in een snelle terugkeer van Theate en Vertonghen, zeker?"

Waarop Peter Vandenbempt inpikt: "Dat kan echt niet, Hein. Toch zeker niet bij Vertonghen. Die zal nog twee tot drie weken niet spelen." Nu snapt HVH er nog minder van.

"Dan begrijp ik het echt niet. Deze selectie is nu toch wel heel scherp? Dan is je kern toch niet perfect samengesteld? Door omstandigheden zijn we nu niet meer volledig voorbereid als we nog extra tegenslagen te verwerken krijgen in de defensie."