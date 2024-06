Kevin De Bruyne zit met heel slechte herinnering aan stadion van Frankfurt

De Rode Duivels werken vanavond hun eerste groepswedstrijd in Frankfurt af. Kevin De Bruyne heeft geen goede herinnering aan zijn laatste passage daar.

Toen Kevin De Bruyne in februari 2015 voor het laatst met Wolfsburg in het stadion van Frankfurt speelde hield onze landgenoot daar alvast geen goede herinneringen aan over.

De Rode Duivel had toen een ballenjongen beledigd, maar bood achteraf wel zijn excuses aan en stuurde de jongen een gesigneerd shirt toe. De Bruyne kreeg evenwel een boete van 20.000 euro opgelegd.

“Het was Wolfsburg dat die boete betaalde”, reageert de Rode Duivel meteen bij La Dernière Heure over het voorval. Hij gooit het meteen ook over een andere boeg om het gesprek snel een andere wending te geven.

“Wat me het meest is bijgebleven, is de geweldige tijd die ik in Duitsland heb gehad. Bremen bracht me naar het volgende niveau nadat ik in België had gespeeld. Daarna won ik bij Wolfsburg de beker en de Supercup, de enige trofeeën die de club ooit had gewonnen.”

“We eindigden tweede in de Bundesliga achter Bayern”, gaat De Bruyne verder. “Ik had een moeilijke tijd gehad bij Chelsea, maar Wolfsburg gaf me een boost en bereidde me voor op Manchester City. En hier ben ik, 10 jaar later...”