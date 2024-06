Georges Leekens ziet enthousiaste Rode Duivels, al mag er één ding niet gebeuren op het EK

De Rode Duivels openen het EK tegen Slovakije. Hoe dichter de aftrap komt, hoe meer twijfel er toch bij de supporters is.

De Rode Duivels moeten in principe meer dan een maatje te groot zijn voor Slovakije, de eerste tegenstander van Lukaku en co in de groepsfase van het EK in Duitsland.

Toch is er altijd, als de aftrap dichterbij komt, de nodige twijfel bij de supporters. “Het is kort dag om de ‘Gouden Generatie’ om te vormen, maar Slovakije moeten we aankunnen. Op topniveau staan we als ploeg twee stappen verder dan hen en dat moeten we meteen tonen”, vertelt Georges Leekens aan De Zondag.

België moet resoluut vooruit spelen volgens de ex-bondscoach, maar de Rode Duivels moeten de tegenstander ook lokken en diepte proberen te creëren. “Want we hebben heel veel kwaliteiten in de omschakeling.”

Leekens merkt dat er veel vreugde in de ploeg zit. “Er is een goeie mix aan talent, maar we weten dat dat niet volstaat. Het gaat ook over intelligentie, inzicht, aanpassingsvermogen, teamspirit, winnaarsmentaliteit, stabiliteit onder druk.”

Al mag er niks fout lopen ook. “De Bruyne en Lukaku hebben nog veel reserves, er zijn voldoende dragende spelers in de lengteas, maar er mogen er geen uitvallen. Ik ben benieuwd naar het centrum van de verdediging, want je hebt wel een verdediging nodig die een verdediging is, die structuur geeft aan je elftal en weinig weggeeft.”