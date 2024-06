Tedesco neemt toch wel frappante beslissing: het toont nogmaals wat een people manager hij is

Geen haar op zijn hoofd die er gisteren aan dacht om nog een vervanger voor Thomas Meunier op te roepen. Opvallend, gezien de rechtsachter de hele groepsfase zal missen. Het maakt Tedesco niet uit. Wie voor hem door een vuur gaat, krijgt hetzelfde terug.

"Play for the name on the front of the shirt and they will remember the name on the back." De beroemde uitspraak van ex-Arsenal-verdediger Tony Adams staat ook hoog in het waardenlijstje van Tedesco. Individuen hoeft hij niet. Spelers die op het veld willen sterven voor België, daar houdt hij van.

Thomas Meunier deed alles om nog in aanmerking te komen voor het EK, terwijl hij het eerste jaar onder Tedesco amper opgeroepen werd. "Meunier heeft opofferingen gemaakt", knikte Tedesco gisteren. "Hij ging naar Turkije op zoek naar speelminuten. Hij deed alles wat hij moest doen om hier te kunnen zijn."

Dat hij dan uitgerekend in de laatste oefenmatch voor het toernooi een spierblessure opliep, was pijnlijk. "Na die wedstrijd dachten we ook dat hij niet inzetbaar zou zijn, maar we gaven hem tijd. Nu blijkt dat het niet zo erg is als het eerst leek."

Het gemakkelijkste was om hem te laten vallen

"Het makkelijkste was geweest om hem weg te sturen, maar ik wou hem niet laten vallen. Want voor je kan spreken over de voetballer Meunier, moet je het eerst hebben over de mens Meunier. Hij was zo gemotiveerd om erbij te zijn."

Over anderhalve week kan Meunier weer aansluiten, na een doorgedreven revalidatie bij Lieven Maesschalck. Voor we het dus hebben over de trainer Tedesco, moeten we het ook hebben over de mens Tedesco. Hij maakt beslissingen op basis van gevoel en in functie van de groep.

Want ook De Bruyne en Lukaku werden geraadpleegt en beiden waren er ook het hart van in dat hun maat na zoveel jaren dienst en zoveel hard werk zo zou moeten afzwaaien. Want mogelijk had dat ook het einde van zijn internationale carrière betekend.

De people manager in Tedesco is sterk. Hij voelt aan hoe zijn groep werkt en wat er leeft. Daarom staat hij er ook dikwijls middenin en laat hij hen ruimte als het nodig is. Het verhaal Meunier is alweer een bewijs