Wouter Vrancken slaagt voor eerste test bij STVV: verdediger eist hoofdrol op, zowel positief als negatief

STVV heeft woensdagmiddag een oefenwedstrijd met 2-1 gewonnen van Club Luik. De partij op Stayen werd achter gesloten deuren gespeeld.

De partij bood nieuwe coach Wouter Vrancken meteen de kans om te experimenteren met zijn ploeg. Verdediger Juklerod speelde daarbij een opvallende rol, met zowel een owngoal als een doelpunt in het juiste doel.

De Kanaries begonnen volgens Het Belang van Limburg gretig aan de oefenpartij. Godeau trapte meteen goed op doel, maar daarna kreeg Club Luik ook kansen. STVV kwam een paar keer goed weg. Godeau redde op de lijn en Luik trof even later de lat.

Vlak voor rust kreeg Club Luik toch loon naar werken. Na een vlotte aanval op de linkerflank en een scherpe voorzet, werkte Juklerod de bal ongelukkig in eigen doel. STVV ging zo met een 0-1 achterstand de rust in.

Na de pauze zette Juklerod zijn foutje recht. Met een sterke actie op de linkerflank bracht hij de bal voor doel, waar Komori goed stond om af te werken. Enkele minuten later scoorde Juklerod zelf de 2-1.

Geen Lamkel Zé, maar wel Lapoussin

Coach Vrancken koos ervoor om in deze oefenwedstrijd vooral spelers te gebruiken die de laatste weken minder aan spelen toekwamen. Zo kregen onder meer Lapoussin en Komori speelminuten. Lamkel Zé, Musliu en Bertaccini trainden apart maar kwamen niet in actie.