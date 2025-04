Proflicentie voor Beerschot? Dit advies zegt alles

Het ziet ernaar uit dat Beerschot gewoon zijn licentie voor volgend seizoen zal krijgen. De club kreeg een positief advies.

Net als negen andere clubs kreeg Beerschot begin april een negatief advies in verband met de licentie voor volgend seizoen. Nog niet alles was in orde, maar de club kreeg nog twee weken.

Dinsdag was het D-day voor de club, toen CEO Steve Nuyts opnieuw voor de licentiecommissie moest verschijnen. Volgens de club is dit goed verlopen.

"Het auditoriaat-generaal van de KBVB heeft de licentiecommissie aanbevolen om K. Beerschot V.A. de proflicentie voor de Challenger Pro League toe te kennen voor het seizoen 2025-2026", klinkt het bij de club.

Zo lijkt het er dus sterk op dat Beerschot volgend seizoen gewoon in de CPL kan aantreden. De definitieve uitspraak volgt later nog (uiterlijk 24 april), maar zou geen problemen meer mogen opleveren.

"Dit positieve advies stelt de club in staat om op te bouwen naar volgend seizoen. De club wil alle stakeholders bedanken die ons in dit proces hebben ondersteund. Onze focus ligt nu volledig op de voorbereiding van het komende seizoen", vertelde CEO Steve Nuyts via de clubwebsite.