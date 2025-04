Twee ex-Rode Duivels hard voor bondscoach Rudi Garcia over rol van Eden Hazard: "Dat is moeilijk om zien"

De nieuwe rol van Eden Hazard bij de Rode Duivels roept gemengde reacties op. Philippe Albert en Marc Wilmots, twee voormalige boegbeelden van het Belgisch voetbal, zijn allesbehalve overtuigd van zijn toegevoegde waarde in deze functie.

Zoals bondscoach Rudi Garcia had aangekondigd, krijgt Hazard een symbolische rol binnen de nationale ploeg. Hij zal aanwezig zijn als ‘grote broer’ in de spelersgroep en fungeren als vertrouwenspersoon, iemand die de sfeer bewaakt en jonge spelers begeleidt. “Het gaat vooral om het relationele", verklaarde Hazard eerder aan de RTBF.

Marc Wilmots, ex-bondscoach en analist, ziet er weinig heil in. “Ik geloof niet in zo’n rol", zegt hij in La Tribune. “Je bent ofwel actief betrokken, of je bent het niet. Het blijft vaag. Hij praat over vakantie en aanwezig zijn, maar dan weer niet altijd. Zonder een duidelijk doel is het moeilijk om van impact te spreken.”

Ook Philippe Albert, voormalig Rode Duivel en huidig analist, is kritisch. “Eden is iemand die me altijd heeft doen dromen. Dan is het moeilijk om hem nu zo’n vaag afgebakende rol te zien vervullen", aldus Albert. “Het past misschien wel bij zijn persoonlijkheid, maar ik had hem liever echt in de staf gezien, met een duidelijke verantwoordelijkheid.”

Beide oud-internationals missen dus duidelijk een concreet kader rond Hazards nieuwe functie. Ze vrezen dat het meer om een symbolisch gebaar gaat dan om een echte meerwaarde binnen het sportieve project.

Of de aanwezigheid van Hazard een effect zal hebben op de groep, moet nog blijken. Zijn eerste officiële momenten als mentor volgen begin juni, wanneer België de WK-kwalificatiecampagne voor 2026 start met duels tegen Noord-Macedonië (uit) en Wales (thuis).