'KRC Genk kan jong talent kwijtspelen aan andere Belgische topclub'

Racing Genk heeft al vaak jonge talenten weggeplukt bij andere Belgische clubs. Nu lijkt het erop dat de Limburgers zelf een jonge speler zullen verliezen.

De afgelopen jaren heeft KRC Genk grote talenten aangetrokken van andere clubs Belgische, zoals Konstantinos Karetsas, Mika Godts en Bilal El Khannouss. Zij waren allemaal actief bij Anderlecht voor ze naar Limburg trokken.

Maar nu lijkt het erop dat Genk zelf een jong talent zal kwijtspelen aan een andere Belgische club. Volgens Sacha Tavolieri staat Ilyas Bouazzaoui (18 jaar) op het verlanglijstje van Club Brugge.

Info's #ClubBrugge:

🇧🇪🇲🇦 Blauw&Zwart zijn in gesprek en vol vertrouwen om de terugkeer van Ilyas Bouazzaoui, 18-jarige aanvallende middenvelder die momenteel speelt met Jong Genk, het 2e team van #KRCGenk in de Challenger Pro League, af te ronden.

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 17, 2025

Bouazzaoui is een creatieve middenvelder die bij Jong Genk speelt in de Challenger Pro League en nog geen kans heeft gekregen in het eerste team. Hij moest dit seizoen genoegen nemen met vier invalbeurten en een basisplaats.

Blauw-zwart zou gesprekken voeren met de speler en heeft er vertrouwen in dat de deal wordt afgerond. Bouazzaoui zou dan normaal gezien eerst bij Club NXT terechtkomen. Voor de middenvelder zou het een terugkeer zijn, aangezien hij tot 2019 bij de jeugdploegen van Club speelde.