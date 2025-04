Einde van een tijdperk: voetballer hangt na een rijkgevulde carrière in de JPL zijn voetbalschoenen aan de haak

Vrijdagavond speelt Nils Schouterden zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. Na achttien jaar op het hoogste niveau en op een leeftijd van 36 jaar is het tijd voor iets nieuws.

De beslissing om zijn carrière te beëindigen was voor Nils Schouterden niet van de ene op de andere dag genomen. "Eind vorig seizoen was ik er snel uit om nog minstens één seizoen te voetballen", vertelt hij in De Gazet van Antwerpen. "Mijn lichaam wilde nog mee, maar in de afgelopen maanden voelde ik dat het tijd was om te stoppen."

Schouterden kijkt ook even terug op een moeilijke tijd bij Seraing, waar hij in de afgelopen maanden de ploeg probeerde te helpen onder trainer Mbaye Leye. "Ik wou Mbaye Leye mee uit de nood helpen, maar het is mentaal heel zwaar geweest. De citroen is stilaan helemaal uitgeperst."

Met 515 wedstrijden op zijn naam kan de middenvelder terugblikken op een indrukwekkende carrière. Zo speelde Schouterden voor onder andere OH Leuven, STVV, Westerlo, KV Mechelen, Eupen en Seraing.

"Bij iedere club waar ik passeerde, kende ik mooie momenten. Overal kan ik iedereen recht in de ogen kijken. Ik ben altijd een speler geweest die zijn emoties graag toonde", besluit Schouterden.

Een nieuw leven in Spanje

Wat de toekomst voor Schouterden brengt, is nog niet helemaal duidelijk, maar hij heeft al wel plannen. "Samen met mijn gezin ga ik naar Spanje om daar ons leven verder op te bouwen. Wat ik precies ga doen, zal snel duidelijk worden."