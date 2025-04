Drama voor Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) bij Manchester United

Dit is een ramp voor Joshua Zirkzee. De voormalige Anderlecht-speler zal dit seizoen niet meer spelen voor Manchester United.

Joshua Zirkzee zal niet aanwezig zijn voor de terugronde van de kwartfinales tegen Olympique Lyon. De Nederlander heeft een hamstringblessure opgelopen.

Zijn seizoen is voorbij, zo verklaarde zijn coach tijdens een persconferentie: "Joshua is out voor de rest van het seizoen. We moeten hem voorbereiden op volgend seizoen."

De voormalige speler van Anderlecht raakte afgelopen weekend geblesseerd. Hij moest in de 55e minuut worden vervangen tijdens de nederlaag van Manchester United tegen Newcastle (4-1).

Manchester United zal zich dus zonder Zirkzee proberen te kwalificeren voor de halve finales van de Europa League. De wedstrijd wordt donderdagavond om 21.00 uur gespeeld.

De heenwedstrijd in het Groupama Stadium eindigde in een gelijkspel (2-2). Het belooft dus nog spannend te worden in Manchester.