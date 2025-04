Done deal: Jong Cercle stelt nieuwe trainer met Beerschot-verleden officieel voor

Cederique Tulleners wordt de nieuwe coach van Jong Cercle. De Belg volgt Dwight Waeytens op, die zelf besloot zijn contract niet te verlengen.

Nadat Dwight Waeytens liet weten dat hij zou vertrekken, moesten Jong Cercle en Rembert Vromant op zoek naar een nieuwe trainer. Er waren gesprekken met enkele kandidaten, zoals Wesley Deschacht en Wouter Artz, maar uiteindelijk koos de Vereniging voor Cederique Tulleners.

Tulleners heeft al een gevarieerde loopbaan achter de rug. Hij deed ervaring op bij de jeugdopleidingen van Lommel en OH Leuven, en werkte ook in China en bij de Litouwse nationale jeugdploegen.

In 2021 sloot hij zich aan bij United World, de groep achter Beerschot. Daar werd hij coach van de U23, die toen in tweede afdeling speelden. Na een degradatie in 2022 trok hij terug naar Litouwen.

👉 Céderique Tulleners wordt de nieuwe hoofdtrainer van Jong Cercle. De 34-jarige Belg komt over van de Litouwse voetbalbond en was in België eerder actief bij onder andere OH Leuven en Beerschot.



Na zijn buitenlandse avonturen kiest Tulleners nu opnieuw voor België. “Ik ben zeer blij en enthousiast dat ik bij deze mooie Vereniging aan de slag mag gaan als trainer van Jong Cercle”, vertelt de nieuwe trainer op de website van Cercle.

De opdracht voor Tulleners is niet eenvoudig. Veel spelers van Jong Cercle lijken de ploeg te verlaten. Het is nog niet duidelijk welke spelers zullen doorstromen vanuit de U18 of wie er een nieuw contract krijgt.