Duitse pers snoeihard voor Vincent Kompany na CL-uitschakeling: "Hij is verantwoordelijk voor het team"

Bayern München werd woensdagavond uit de Champions League geknikkerd door Inter Milan. De Duitse pers is hard voor Vincent Kompany.

Geen Champions League-finale in het eigen stadion voor Bayern München. Der Rekordmeister geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel op San Siro, waar Inter kon doorstoten naar de halve finale.

De Duitse pers was dan ook hard voor coach Vincent Kompany na de uitschakeling. ‘Bild’-chef sport Matthias Brügelmann zag de Belgische trainer enkele foute keuzes maken.

"In de heenwedstrijd tegen Inter, liet hij het na om Müller op te stellen. Gisteren, in de return, negeerde Kompany dan weer Gnabry’s hoogvorm en rekende hij op Sané, die nochtans niet het best tot zijn recht komt op de linkerflank", schreef hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Als Kompany kampioen wordt, is het logisch dat het bestuur ook volgend seizoen met hem verdergaat. Maar hij kan zich geen nieuwe Champions League-mislukking permitteren. Kompany heeft gefaald in Europa", besluit hij.

Bayern-volger Georg Holzner liet zich bij Kicker ook niet bepaald positief uit over de coach. "Kompany is verantwoordelijk voor het team. Hij werd lang in bescherming genomen, maar dat is nu voorbij. Als Bayern de titel pakt, betekent dat niet per se dat hij vooruitgang geboekt heeft met deze ploeg. Daarvoor waren de eigen prestaties in de Bundesliga te wisselvallig en was de tegenstand niet uitdagend genoeg."

Het bestuur en de spelers krijgen er nog harder van langs. "Na het voorbije dramatische seizoen zou in de zomer radicaal ingegrepen worden in de kern, maar er is eigenlijk weinig gebeurd. Het hoeft dus niet te verbazen dat de spelers die verantwoordelijk waren voor de mislukkingen van vorig seizoen, dit jaar niet verder dan de kwartfinales in de Champions League raakten", klinkt het nog bij Kicker.