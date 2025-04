Francky Dury waarschuwt Zulte Waregem voor cruciale wedstrijd tegen RWDM

Zulte Waregem speelt vrijdag dé allesbeslissende wedstrijd in de Challenger Pro League tegen RWDM. Essevee heeft alles zelf in handen, maar kan ook nog alles weggeven.

Twee weken op rij was er een scenario waarbij Zulte Waregem al zeker was van de promotie. Maar twee keer op rij liet Essevee het zelf liggen, vooral afgelopen weekend was zuur voor hen.

Bij winst was de club zeker van een plaats in 1A volgend seizoen, maar er werd met 2-0 verloren van Lokeren-Temse waardoor het dit weekend alles of niets is.

Francky Dury, die van eind 2011 tot eind 2021 coach was bij de club, weet wat er moet gebeuren. "Je moet vooral het geloof in de goede afloop herstellen. De concurrentie is nu eenmaal dichter gekomen en door die nederlaag in Lokeren, ligt er plots erg veel werk op de plank en dat los je niet zomaar op met een goed groepsgesprek", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Je moet dan ook kunnen rekenen op de elf spelers die vrijdagavond op het veld zullen verschijnen. Daar zal het verschil gemaakt moeten worden… Het is natuurlijk wel erop of eronder", gaat Dury verder. Hij sluit met een anekdote af, waarmee hij zijn ex-club toch nog eens wil waarschuwen voor het gevaar van de spanning die de titelmatch met zich zal meebrengen.

"In 2006 speelden we de bekerfinale tegen Moeskroen en ondanks een sterk kampioenschap, verloren we plots heel wat duels in de competitie omdat de focus al op de finale lag. Die dag hadden we het op de Heizel ook enorm moeilijk en we wonnen slechts door een treffer in de slotminuten. Geloof me: spanning kan soms echt verlammend werken."