Vincent Kompany is duidelijk na CL-uitschakeling met Bayern München en wijst op het grote probleem: "Dat is de harde realiteit"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München zal de Champions League-finale niet spelen in de eigen Allianz Arena na de uitschakeling tegen Inter Milan.

Bayern München speelde woensdagavond 2-2 gelijk tegen Inter Milan. Geen finale dus voor Vincent Kompany en zijn troepen. Dubbel zo pijnlijk aangezien die in de Allianz Arena wordt gespeeld.

"We spelen geen finale in ons eigen stadion. Da’s de harde realiteit", vertelde Kompany achteraf volgens Het Laatste Nieuws. Toch leek de Belgische trainer best tevreden met wat zijn ploeg liet zien.

"We hebben genoeg gedaan om beide wedstrijden te winnen en ons te kwalificeren. Zowel vorige week als nu hebben we veel kansen gecreëerd. Alleen volgden de resultaten niet", gaat hij verder.

Kompany weet ook waar het aan ligt. "In sommige fases hadden we misschien beter kunnen verdedigen, maar dat was niet het grote probleem voor deze kwartfinale. Wél de vele geblesseerden."

Hij moest het zonder heel wat sterkhouders zoals Neuer, Davies en Musiala doen, die allemaal geblesseerd zijn. "De druk neemt toe wanneer er veel afwezigen zijn. Jammer genoeg heb ik geen inspraak in de drukke kalender, waardoor er ook veel gereisd moet worden", besluit hij.