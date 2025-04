KV Kortrijk is opeens weer springlevend, ex-voorzitter Joseph Allijns breekt ook een lans voor eigenaar Vincent Tan: "Een man van eer"

KV Kortrijk is sterk begonnen aan de Relegation Play-offs. Met 7 op 9 onder Bernd Storck is de hoop op het behoud opnieuw springlevend. De kloof met Cercle Brugge bedraagt nog slechts drie punten, terwijl het verschil met Sint-Truiden vier punten blijft.

Oud-voorzitter Joseph Allijns ziet het opnieuw gebeuren: “Als ze 9 op 9 halen, ben ik zeker dat ze zich rechtstreeks redden.” Toch dacht Allijns daar anderhalve maand geleden nog anders over. Na de nederlaag tegen STVV tweette hij dat degradatie onafwendbaar was. “Op dat moment was ik er echt van overtuigd", zegt hij in KVW. “Maar met de recente zeges en het gunstige programma – twee keer Beerschot, afsluiten thuis – ziet het er plots een pak beter uit.”

Storck lijkt opnieuw het juiste recept te hebben gevonden. Sinds zijn terugkeer behaalde Kortrijk 14 op 21, een indrukwekkende reeks voor een ploeg die lang troosteloos onderaan bengelde. “Je merkt gewoon dat er weer een échte ploeg staat", stelt Allijns. “Maar ze zijn er nog niet. Alles zal afhangen van wat Cercle doet tegen STVV.”

De keuze om destijds Yves Vanderhaeghe aan te stellen in plaats van Bernd Storck, blijft volgens Allijns een discussiepunt. “Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar je ziet wat Storck teweegbrengt."

Over de rol van eigenaar Vincent Tan blijft Allijns genuanceerd. “Sinds zijn komst is het sportief bergaf gegaan, dat is waar. Maar het is niet alleen zijn schuld. De onzekerheid rond een eventuele verkoop heeft een grote schaduw geworpen over de club.”

Toch benadrukt hij ook het positieve. “Op organisatorisch vlak staat de club sterk. En financieel zijn we gezond, mede dankzij Tan. Mocht de club toch degraderen, dan geloof ik dat hij zal helpen om terug te keren naar eerste klasse. KV Kortrijk is zeker geen dood vogeltje.”