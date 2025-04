Kevin De Bruyne mag kiezen: vijf MLS-clubs strijden om Rode Duivel

Kevin De Bruyne kondigde onlangs zijn afscheid aan bij Manchester City. Maar waar zal hij zijn carrière verderzetten?

Er zijn twee opties die al nadrukkelijk in het nieuws zijn gekomen. Of Saoedi-Arabië, waar hij enorm veel geld kan gaan verdienen en waar hij de nieuwe ster zal worden, of de MLS.

In de MLS zijn al verschillende bestemmingen genoemd. Aanvankelijk was het San Diego dat werd genoemd en van KDB zijn eerste grote transfer wou maken.

Vervolgens werd Inter Miami genoemd: de club van David Beckham zou nogmaals hard willen toeslaan na het aantrekken van Lionel Messi, Luis Suarez en Sergio Busquets. Het financiële aspect zou echter nog moeten worden opgelost, omdat KDB misschien niet als "designated player" zou kunnen worden ingeschreven.

Vijf MLS-clubs in de race voor De Bruyne

Onlangs onthulde Fabrizio Romano nieuwe informatie: het is Chicago Fire dat serieuze gesprekken zou zijn begonnen en zijn project aan De Bruyne zou hebben voorgesteld. De club van Hugo Cuypers wil van de Rode Duivel zijn nieuwe ster maken.

Volgens The Athletic gaat het echter niet alleen om deze drie clubs. Twee andere MLS-ploegen zouden ook in de race zijn. Het gaat om New York City FC en D.C. United. NYCFC heeft een groot voordeel: het behoort tot de City Group FC, net als Manchester City. Zo herinneren we ons dat Frank Lampard daar zijn carrière beëindigde na zijn tijd bij de Citizens.

De Bruyne zal de komende weken en maanden nadenken over zijn toekomst. We weten dat hij bij zijn beslissing vooral rekening zal houden met zijn familie (waardoor de Saoedische optie waarschijnlijk wordt uitgesloten). Hebben steden als New York, Miami of San Diego daarom een voorsprong op de concurrentie?