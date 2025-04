Fabrizio Romano weet meer: 'Absolute traditie- én pioniersclub wil Kevin De Bruyne overtuigen om te komen schitteren'

Kevin De Bruyne heeft bevestigd dat hij na het seizoen zal vertrekken bij Manchester City. Inter Miami FC schoot meteen in actie, maar ondertussen zijn er nog meer Amerikaanse gegadigden.

Kevin De Bruyne zal zijn aflopende contract bij Manchester City niet verlengen. Dat heeft de Rode Duivel enkele dagen geleden zelf bevestigd.

Miami FC liet er geen gras over groeien. De club van David Beckham heeft het exclusieve recht - als enige van de Amerikaanse clubs welteverstaan - om te onderhandelen met King Kev.

Amerikaanse clubs staan in de rij

Maar er is meer interesse. Zo schreven we eerder al dat Charlotte FC met plezier twintig miljoen euro per seizoen wil betalen om De Bruyne over De Grote Plas te lokken.

Maar er is meer interesse. Fabrizio Romano weet dat ook Chicago Fire interesse toont om De Bruyne binnen te halen.

🚨🇺🇸 EXCLUSIVE: MLS side Chicago Fire make approach to sign Kevin De Bruyne on a free transfer.



De Bruyne will assess all options in the next days and weeks, but Chicago Fire are now showing strong interest with a specific project to attract KDB.



Deal on. pic.twitter.com/RUQSvZ0zh4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2025

The Men In Red zijn aan absolute traditieclub in de Major League Soccer. Chicago Fire stond mee aan de wieg van de Amerikaanse voetbalcompetitie.