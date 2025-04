Er mag gedroomd worden: Nicolas Raskin doet wel heel mooie belofte aan de Standard-supporters

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nicolas Raskin heeft na zijn vertrek bij Standard, nog een heel goede band met de club. Hij wil op een dag terugkeren.

Nicolas Raskin vertrok in 2023 naar Glasgow Rangers, maar heeft nog steeds een sterke band met Standard, waar hij aanvoerder was voordat hij vertrok. Zelfs nu hij in Schotland speelt, houdt hij de wedstrijden van Matricule 16 in de gaten en volgt hij de situatie nog heel goed.

"Ik heb nog steeds die band met de club en heb veel contact met de spelers. Afgelopen zondag was ik thuis, ik had de keuze tussen vier wedstrijden en ik heb de uitwedstrijd van Standard op Dender bekeken", vertelt Raskin in een interview met RTBF.

De nieuwe Rode Duivel herinnert zich "elke wedstrijd" die hij heeft gespeeld in de kleuren van zijn favoriete club. "Ik had het geluk om te scoren in de meest intense wedstrijden voor Standard, tegen Charleroi en Anderlecht", gaat hij verder. En de middenvelder hoopt dat nog eens te kunnen doen.

Hoewel op 24-jarige leeftijd een club uit de subtop of zelfs de Europese top de volgende stap lijkt te zijn voor Nicolas Raskin, sluit hij in de toekomst niet uit dat hij terugkeert naar Standard. Sterker nog: het is bijna zeker dat hij opnieuw de kleuren van de Rouches zal dragen.

"Toen ik vertrok, wees ik verschillende Belgische clubs af omdat ik wilde terugkeren naar Standard en nergens anders", beweert hij. "Het is een club waar ik in de toekomst naar terug wil komen."