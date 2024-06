"Die hebben we het zwijgen kunnen opleggen": Beerschot heeft opvallend nieuws over oude krijger en verhaal in JPL

Voor Beerschot komt de terugkeer in de JPL dichterbij. Het gaat zijn verhaal met een oude krijger verderzetten. Derrick Tshimanga tekent voor één jaar bij.

Best opvallend nieuws, want Tshimanga is ondertussen al 35. Toen de man met 1 cap als Rode Duivel achter zijn naam een jaar geleden transfervrij tekende voor Beerschot, zei hij al dat de cirkel rond was. "En nu helemaal zeker", lacht de verdediger. "Met Beerschot in eerste klasse spelen is helemaal een droom", zegt Tshimanga.

"Vooral na afgelopen seizoen, waar niemand in ons geloofde. Die mensen met kritiek hebben we toch het zwijgen kunnen opleggen." Dat heeft duidelijk enorm veel deugd gedaan. En dus doet Tshimanga er nog een jaartje bij. "Of ik aan stoppen gedacht heb? Nee, geen seconde. Ik hou nog te veel van het spelletje."

"Derrick was voor mij een belangrijke speler om te behouden", licht coach Dirk Kuyt de beslissing van de club toe. "Hij is een echte professional op en naast het veld. Hij is vorig seizoen niet alleen belangrijk geweest als titularis, maar ook naast het veld nam hij een leidersrol op." Cruciaal dat zo iemand de jonge talenten bijstaat.

"Derrick is een modelprof en geeft ook die mentaliteit door aan andere spelers. Zijn kwaliteiten op en naast het veld wilden we graag in onze kern behouden voor volgend seizoen." Tshimanga is het voorbije seizoen 29 keer in actie gekomen voor Beerschot en hielp de Mannekes zo mee aan de titel in de Challenger Pro League.