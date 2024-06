Gert Verheyen verwacht toch één van de 'geblesseerde' verdedigers in basiselftal bij Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels spelen om 18 uur tegen Slovakije. Het is nog even afwachten welk basiselftal de bondscoach opstelt.

De eerste groepswedstrijd van de Rode Duivels op het EK in Duitsland wordt vanavond afgetrapt, maar voorlopig is het nog even wachten op de elf namen die bondscoach Domenico Tedesco het veld zal opsturen. De nervositeit neemt toch wel wat toe nu, zo zegt ook analist Gert Verheyen bij Sporza.

“Omdat je nooit 100% weet hoe je ervoor staat. Je gaat er wel altijd vanuit dat toppers als Lukaku en De Bruyne hier niet meer zenuwachtig voor zijn, maar Messi moest op een WK ook ooit overgeven van de stress. Zelfs de allergrootsten kunnen dus nog onder de indruk zijn.”

En dan is er nog de ploeg van Tedesco. “Ik hou er rekening mee dat Theate of Vertonghen toch plots aan de aftrap staat. En dan vooral Vertonghen, als het risico het toelaat. Ik zou daar als trainer ook geen schrik voor hebben om hem te zetten. Iemand met de ervaring van Jan kan meteen zijn niveau halen, zonder eerst 5 matchen te moeten warmdraaien.”

Verheyen zou ook de voorkeur geven aan Tielemans boven Mangala. “De beste Youri kan een niveau halen waar Orel voorlopig nog niet aan reikt", gaat Verheyen verder.

"Dat zag je bijvoorbeeld in de oefeninterland tegen Engeland, waarin Tielemans twee keer scoorde. Alleen ga ik er dan wel vanuit dat hij zijn beste niveau haalt - bij de nationale ploeg was dat tot dusver lang niet altijd het geval.”