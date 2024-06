Slovaaks journalist legt uit waarom België misschien minder sterk gaat presteren dan verwacht

België gaat het in zijn eerste wedstrijd op het EK 2024 opnemen tegen Slovakije. De verwachting is dat de Rode Duivels zullen winnen, maar Slovakije heeft vertrouwen en ziet ook een zwak punt bij de Belgen.

We spraken met Martin Kaigl, commentator bij RTVS, een Slovaaks mediastation. "Met bondscoach Calzona aan het roer lijdt het absoluut geen twijfel dat de ploeg elke match gaat spelen om te winnen. We beginnen eraan met evenveel vertrouwen als in onze confrontaties met Portugal." Die verloor Slovakije met één goal verschil.

Verdediging zwak punt bij België

"De verwachting is dat we gaan verliezen. Eén van mijn collega's op de Slovaakse tv voorspelde een 1-1. We weten dat jullie toch met enkele blessures zitten in de verdediging. Dat maakt ons geen favoriet, maar dat doet ons hopen dat er een zwak punt is bij België." Waardoor België misschien de verwachtingen niet kan inlossen.

© photonews

Het is misschien zelfs niet slecht voor Slovakije dat het uitkomt tegen een hoger aangeschreven tegenstander. "We hebben vaak problemen tegen ploegen die zich voor eigen doel terugtrekken. Want we hebben geen goaltjesdief of talenten die dan het verschil kunnen forceren." Tegen een ploeg die laat spelen, zijn er meer mogelijkheden.

"Met onze hoge pressing en snelle flankspelers kunnen we op de counter profiteren van de ruimte. België slikt vaak tegendoelpunten in de omschakeling. Langs de andere kant is het dodelijk op de flanken. Als ze ons hoog onder druk zetten, dan kan het wel eens zijn dat er een boulevard open ligt", denkt Kaigl.

Slovakije wil zich kwalificeren

Wat de uitslag maandagavond ook is, Slovakije begint aan het EK met een duidelijk doel. "In dit format sneuvelen weinig ploegen in de groepsfase. Ook alle 'kleine' landen als Slovakije, Albanië en Georgië moeten dan ook mikken op kwalificatie. Wij zijn daar geen uitzondering op."